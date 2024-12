Eure. Le vent endommage le chapiteau du Cirque Novelty, l'équipe annule ses représentations ce week-end

Le vent a fait des ravages dans l'Eure. Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 décembre, le vent a endommagé le chapiteau du Cirque Novelty installé à Bourg-Achard dans l'Eure. L'équipe du cirque, présente depuis le 30 novembre sur la commune place du Champ de foire, a été contrainte d'annuler ses représentations prévues à 15h samedi 7 et dimanche 8 décembre.

Une cagnotte en ligne bientôt mise en place

Sur l'un de ses réseaux social, l'équipe du Cirque Novelty s'est exprimée vendredi 6 décembre. "Chers amis, c'est avec une immense tristesse que nous vous informons que plus tôt dans la soirée, notre chapiteau s'est effondré à la suite d'un vent fort. Nous sommes donc contraints d'annuler les représentations à venir." Toutefois, "le cirque de Noël de Bernay est maintenu jusqu'à nouvel ordre". Il s'installera comme prévu rue Lucien Querey à Bernay les samedis 21 et 28, dimanches 22 et 29, lundis 23 et 30 décembre et samedi 4 et dimanche 5 janvier.

"Une cagnotte sera mise en ligne afin de nous aider à racheter du matériel pour notre spectacle", a précisé l'équipe du Cirque Novelty.