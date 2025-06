Météo. La Manche placée en vigilance orange pour canicule, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure en alerte jaune

Les températures s'envolent. Ce samedi 21 juin, jour de l'été, la Manche a été placée en vigilance orange pour canicule jusqu'à minuit et en vigilance jaune pour vent de 18h à minuit par Météo France. Du côté des autres départements normands, la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne ont été placés en vigilance jaune pour canicule et le Calvados, en vigilance jaune pour canicule et vent.

Quand prendront fin les vigilances orange et jaune ?

Selon Météo France, "la vague de chaleur se terminera progressivement samedi 21 mai au soir par les côtes de la Manche et se propagera à l'ensemble de la façade ouest dimanche matin".

Dimanche 22 juin, aucune vigilance n'a, pour l'heure, été indiquée pour l'ensemble des départements normands.