Coutances. Arnaque : un faux agent municipal tente d'escroquer des habitants

Mercredi 6 août, la mairie de Coutances a appelé à la prudence sur ses réseaux sociaux. En effet une personne a récemment tenté d'escroquer plusieurs Coutançais, notamment des personnes âgées. Elle se présente à leur domicile en se faisant passer pour un agent de la ville, prétexte un changement dans le ramassage des déchets et leur demande 10€ en espèces.

Un appel à la vigilance

La municipalité rappelle qu'elle n'envoie aucun agent chez les habitants pour ce genre de démarche. Les consignes sont alors très claires. "Si cette personne se présente chez vous, ne lui donnez aucune somme d'argent et contactez le commissariat pour signaler les faits", recommande la mairie.