"C'est une boutique de créateurs sur le Japon", précise Anaïs Blondeel, la gérante. Elle est composée d'un espace créatif et d'un café-librairie sur le Japon. Sur place, on trouve aussi une section de brocante japonaise, une exposition de photos et même des animations culturelles.
Place du commerce. L'Atelier Shifumi, boutique dédiée au Japon
Economie. Ce nouveau commerce se situe au 156 rue Beauvoisine à Rouen. Il est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 12h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 19h.
Publié le 07/12/2025 à 17h00 - Par Christian Pedron
