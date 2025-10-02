Orne. Logo du Conseil départemental usurpé : Christophe de Balorre dépose plainte et appelle à la vigilance

La publication Facebook prête à confusion. Elle met en avant des aides pour des travaux d'isolation et propose de simuler son éligibilité. Et le logo du département de l'Orne, avec une tête de cheval à la place de la lettre O, peut faire penser à un dispositif lancé par le Conseil départemental. Ce qui n'est pas le cas et irrite son président, Christophe de Balorre.

"L'image du Département est prise en otage"

"L'utilisation frauduleuse du logo du Conseil départemental n'en finit pas de me faire bondir, écrit-il dans un communiqué de presse. Une récente publication sur les réseaux sociaux vient d'ailleurs de me conduire à déposer plainte auprès du procureur de la République et j'espère que la main de la Justice ne tremblera pas. Ça suffit !" Le président du Conseil départemental "ne supporte pas que l'image du Département soit honteusement prise en otage pour des opérations douteuses de promotion, principalement dans le domaine du développement durable et des économies d'énergie."

"Condamnant, sans aucune réserve, cette pratique commerciale inadmissible", Christophe de Balorre "invite les Ornaises et les Ornais à redoubler de prudence et, surtout, à ne divulguer aucune de leurs données personnelles aux auteurs de ces piteuses escroqueries". Il invite, "au moindre doute", à consulter le site du Conseil départemental et de n'accorder sa confiance "qu'aux seules communications officielles des institutions, qui sont aisément authentifiables".