En ce moment Family affair Mary J BLIGE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sécurité routière. "C'est toujours de la faute des autres" : le nombre d'accidents augmente fortement dans l'Orne

Sécurité. Pour lutter contre l'augmentation du nombre d'accidents routiers dans l'Orne, la préfecture et le Conseil départemental ont lancé une campagne de communication, jeudi 6 novembre. Des affiches seront prochainement placardées dans tous les abribus du département.

Publié le 10/11/2025 à 16h17 - Par Martin Patry
Sécurité routière. "C'est toujours de la faute des autres" : le nombre d'accidents augmente fortement dans l'Orne
Le Conseil départemental et la préfecture de l'Orne ont lancé leur campagne de sensibilisation, jeudi 6 novembre. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Dans la tête de tout un chacun, c'est toujours de la faute des autres. Or, les autres pensent la même chose", lance le président du Conseil départemental, Christophe de Balorre. Jeudi 6 novembre, la préfecture et le Conseil départemental ont lancé une campagne de sensibilisation aux risques routiers, à l'heure où le nombre d'accidents de la route augmente fortement dans l'Orne.

211 accidents en 2025

En 2024, la préfecture avait recensé 185 accidents routiers dans le département. En date du 4 novembre, 211 accidents se sont déjà produits sur les routes ornaises, en 2025. "Nous avons lancé une campagne basée sur l'humain, affirme Christophe de Balorre. Souvent, c'est la faute de la personne. Les accidents sont liés à un excès de vitesse, à l'utilisation du téléphone portable ou encore à la consommation de drogue. Dans l'Orne, il y a plus d'accidents liés à la consommation de drogue que d'accidents liés à la consommation d'alcool donc c'est important de sensibiliser nos citoyens à leurs responsabilités", poursuit-il.

Le nombre d'accidents mortels est également en hausse puisque la préfecture en a recensé 23 cette année contre 17 en 2024. En date du 4 novembre, 25 personnes ont perdu la vie sur la route en 2025, contre 20 sur l'ensemble de l'année 2024. Les seniors, âgés d'au moins 65 ans, représentent aujourd'hui plus de la moitié des tués.

Christophe de Balorre sur l'augmentation des accidents routiers

"La route, ça coûte extrêmement cher"

Chaque année, les intervenants départementaux de Sécurité routière mènent près de 300 missions de prévention. En 2025, 76 000 Ornais ont par exemple été sensibilisés aux dangers des conduites à risques. Dans le cadre de leur campagne, la préfecture de l'Orne et le Conseil départemental ont de leur côté décidé de placarder des affiches "dans tous les abribus du département, en milieu rural et urbain", précise Christophe de Balorre. "Cette affiche, sous un dessin enfantin, rappelle des choses importantes", poursuit le président du Conseil départemental.

Lutter contre les accidents de la route est d'autant plus difficile que ceux-ci se produisent sur l'ensemble du territoire. "La route, ça coûte extrêmement cher", confie Christophe de Ballore avant d'ajouter que le Département investit chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros pour sécuriser les routes, à travers la mise en place de glissières, de signalisation ou encore de feux tricolores. "On tire profit, malheureusement, de notre expérience sur la route départementale pour essayer d'améliorer les choses. Or, aujourd'hui, les points noirs ont quasiment disparu. On voit bien que les accidents se produisent sur l'ensemble du département, de manière aléatoire. Il n'y a pas d'endroit en particulier qui sort du lot en termes d'accidentologie", conclut-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
Smartphone Honor 70LITE5G
Smartphone Honor 70LITE5G Villeneuve-d'Ascq (59491) 90€ Découvrir
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sécurité routière. "C'est toujours de la faute des autres" : le nombre d'accidents augmente fortement dans l'Orne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple