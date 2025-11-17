Numérique. "Le chantier du siècle" : 95% des Ornais peuvent désormais bénéficier de la fibre

En ce moment Dis-moi oui SANTA
Société. Le Département de l'Orne s'apprête à boucler le déploiement massif de la fibre optique sur son territoire. En sept ans, des milliers de kilomètres de réseaux ont été installés pour permettre à 95% des Ornais d'avoir accès à cette technologie très haut débit, autrefois réservée aux territoires urbains.

Publié le 17/11/2025 à 17h22 - Par Martin Patry
Laure de la Raudière, Christophe de Balorre et les élus locaux ont fait un point sur le déploiement de la fibre dans l'Orne, vendredi 14 novembre. - Martin Patry

C'est un projet à plus de 85 millions d'euros. Vendredi 14 novembre, les élus du Conseil départemental ont annoncé que le déploiement massif de la fibre optique sur le territoire touchait à sa fin. "C'est le chantier du siècle", affirme le député Jérôme Nury, qui est également le président de la commission du numérique au Conseil départemental. "On est sur des montants d'investissement qui sont très importants mais on voulait vraiment apporter aux Ornais cette technologie, normalement réservée aux villes", poursuit l'élu.

• A lire aussi. Orne. Arrivée de la fibre : un collectif envisage une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui"

"Une belle réussite"

Depuis le début du chantier, en 2018, des milliers de kilomètres de fibre optique ont été installés dans le département. Désormais, 95% des Ornais peuvent bénéficier de cette technologie à très haut débit. "Il y a un meilleur taux de couverture par la fibre dans l'Orne que dans certaines villes comme Montpellier ou Marseille", assure Laure de la Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). "Chaque commune a été concernée", ajoute Jérôme Nury.

Pour mener son projet, le Département a pu bénéficier de plusieurs soutiens financiers puisque l'Etat et la région ont chacun aidé à hauteur de 30 millions d'euros. Nous n'avons pas sollicité les communautés de communes car elles ont déjà beaucoup de charges à assumer. On a assumé ce chantier nous-mêmes et je pense que c'est une belle réussite d'aménagement du territoire", raconte Jérôme Nury.

"La fibre partout"

Le déploiement massif de la fibre dans l'Orne se terminera à la fin de l'année 2025. La technologie sera ensuite progressivement installée dans les 5% de zone blanche dès 2026. "Nous avons veillé à mettre des obligations qui pèsent sur les opérateurs qui déploient le réseau fibre, détaille Laure de la Raudière. Nous voulons assurer un réseau complet, que la fibre soit déployée partout. De toute façon, il faut que tout soit déployé avant la fermeture des réseaux de cuivre", conclut la présidente de l'ARCEP.

Quelques problématiques

L'installation de la fibre optique peut parfois se heurter à quelques problématiques "de voierie, de droit de passage", énumère Jérôme Nury. A Saint-Ouen-le-Brisoult par exemple, les habitants n'ont pas encore accès au très haut débit. "Depuis un an, on est pris en otage. La commune voisine n'est pas d'accord concernant une tranchée", explique Yvette Lainé, maire du village. Pour Jérôme Nury, le dialogue devrait permettre de faire avancer le dossier, alors que la fermeture des premiers réseaux de cuivre, utilisés notamment pour l'ADSL, est programmée à 2027 dans l'Orne.

• A lire aussi. Arrêt de l'ADSL en Normandie. Découvrez la date de coupure dans votre commune !

Les plus lus
