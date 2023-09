Orne. Arrivée de la fibre : un collectif envisage une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Ça grogne dans la compagne de l'Orne, où le bon vieux téléphone va devoir s'adapter à l'arrivée de la fibre optique. Mais modernité ne rime pas toujours avec fiabilité. Pour certains ruraux qui habitent en zone blanche, leur smartphone ne fonctionne que s'il est connecté à leur box internet. Et ils sont très inquiets de voir comment la fibre est actuellement installée dans l'Orne par des sous-traitants de l'opérateur : "dans la précipitation, en dépit du bon sens technique, avec de fragiles câbles aériens" dont ils doutent fort de la solidité car la fibre passe souvent dans des haies qui ne peuvent pas être élaguées entre mai et août, pour respecter la reproduction des oiseaux. Ces ruraux craignent une fiabilité très aléatoire de la fibre, qui est plus fragile que les anciens câbles en cuivre, qui seront à terme supprimés. Ils craignent également de ne pas pouvoir appeler les secours en cas de nécessité.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

Cette précipitation entraîne parfois les sous-traitants d'Orange à implanter sans autorisation des poteaux sur des propriétés privées, salon le collectif, et à réaliser des travaux dans certaines communes sans que le maire n'ait été averti. Selon le collectif, cette précipitation dans l'installation aérienne de la fibre s'explique par "la promesse politique qui a été faite par le Conseil départemental, que chaque Ornais puisse être connecté à cette fibre avant la fin de cette année", explique Bertrand Maréchaux, qui est à la tête de ce collectif.

Ecoutez ici Bertrand Maréchaux: Impossible de lire le son.

Troquer du temps contre de la qualité

Le collectif d'usagers suggère de donner un peu plus de temps à l'opérateur pour installer la fibre, pour le faire correctement. D'autant que l'autorité des télécoms serait en train de valider une fibre qui peut être directement enterrée sans fourreau sur le bord des routes, ce qui serait rapide, économique, et sans risque d'arrachage lors de l'élagage des haies.

Interrogé par Tendance Ouest, le Conseil départemental a précisé que près de chez Bertrand Maréchaux, à l'occasion de travaux routiers à venir, la fibre va finalement être enterrée sur quelques centaines de mètres. Évidemment, cela ne résout rien pour tout le reste de la campagne ornaise…

Site web : lesrurauxpourunefibrefutee.com