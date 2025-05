Caen la Mer. Ce boulevard tout juste inauguré va désengorger le périphérique

1,6km de tronçon. D'une courte longueur, un axe essentiel a pourtant été inauguré mercredi 30 avril : le boulevard des Pépinières. Situé à l'ouest de l'agglomération caennaise, il fait la jonction entre Caen, Bretteville-sur-Odon et Carpiquet. Vingt-cinq ans que ce projet est en cours, il va désormais permettre de "mieux maîtriser les engorgements qu'on peut constater au niveau de l'échangeur du Bessin sur le périphérique nord ou à l'arrivée sur Bretteville-sur-Odon", explique Nicolas Joyau, président de Caen la Mer. Il ajoute qu'environ "12 000 usagers devraient emprunter cette route chaque jour".

Les travaux auraient été simplifiés si un axe ferroviaire ne venait pas couper la route en deux. Un chantier technique hors norme a dû être entrepris : préfabriquer un pont de 1 672 tonnes à côté. Les employés de la SNCF ont ensuite "éventré l'ancienne voie ferrée qui existait, ils ont poussé l'ouvrage remblayé et remis en service la nouvelle voie ferrée", le tout en 96 heures non-stop, décrit Dominique Durant, chef de projet pour Caen la Mer.

Un pont de 1 672 tonnes a dû être construit à côté, les employés de la SNCF ont ensuite "éventré l'ancienne voie ferrée qui existait, ils ont poussé l'ouvrage remblayé". - @Fabeos

"On a également une piste cyclable sécurisée qui permet de relier Bretteville-sur-Odon à Carpiquet", indique Nicolas Joyaux. Coût total des travaux : 8,1 millions pour l'échangeur des Pépinières, et 8,8 millions pour le boulevard. Un des terminus du tramway sera aménagé à proximité, d'ici 2029. Des parking-relais et publics seront prochainement installés.