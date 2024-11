Caen. Le tramway traversera bien l'hôpital psychiatrique, un compromis trouvé

C'était un sujet de discorde qui n'en est plus un. Le tramway roulera en 2029 au sein de l'EPSM, l'Etablissement public de santé mentale. Afin de prévenir toutes les craintes avancées, Caen la Mer, l'ARS et l'établissement ont signé des accords, lundi 18 novembre.

"Nous avons trouvé un consensus entre deux activités de service public", glisse Xavier Bouchaut, directeur de l'EPSM. Le bâtiment Jamet, qui allait se retrouver isolé du reste de l'établissement, sera vendu au plus offrant. A la place, un nouveau bâtiment va sortir de terre d'ici septembre 2028. "C'est une opportunité de moderniser, et d'offrir un meilleur parcours de soins", poursuit-il. Le bâtiment Bourneville sera lui réhabilité, et un mur d'enceinte haut de 2,50m sera érigé pour entourer l'EPSM. L'hôpital psychiatrique bénéficiera d'une aide financière de la communauté urbaine et de l'ARS, alors que le projet devrait atteindre les 19,4M€. Même si des nuisances surviendront pendant le chantier, Xavier Bouchaut promet une "continuité de service optimale".

Le plan d'aménagement du nouveau tramway, et sa future station Caponière.