ZFE à Caen. Six mois d'existence et déjà sur la sellette

Six mois après son instauration dans le territoire de Caen la Mer, la Zone à faibles émissions (ZFE) pourrait déjà être supprimée. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté pour sa suppression mercredi 28 mai, via un amendement à mettre à l'initiative des Républicains et du Rassemblement national. Si le chemin législatif s'annonce encore long avant un abandon définitif des Zones à faibles émissions, celle de Caen pourrait donc avoir une durée de vie limitée.

Depuis le 1er janvier 2025, la loi impose à la communauté urbaine de Caen la Mer de mettre en place une ZFE. "On avait opté pour des critères a minima", rappelle son président Nicolas Joyau. Selon le rapport d'accompagnement, son effet ne devait avoir "que peu d'impact sur la qualité de l'air". D'ailleurs, la communauté urbaine est un bon élève sur ce sujet. "Concernant le dioxyde d'azote et les particules fines, les courbes sont plutôt décroissantes, et les valeurs tendent à être inférieures à celles de la directive prévue pour 2030." Ainsi, Nicolas Joyau se dit mitigé sur cette mise en place contrainte "par rapport à l'efficacité très faible sur l'objectif recherché, alors qu'elle crée de la fracture territoriale et sociale assez forte". Selon lui, les efforts doivent être concentrés ailleurs, alors que Caen la Mer investit pour la mobilité. "En 10 ans sur le territoire, le nombre de trajets seul en voiture a baissé de 10%, à nombre de déplacements équivalents."