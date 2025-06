Justice. "Des conditions de sécurité hors normes" pour le transfert de Mohamed Amra de la prison de Condé-sur-Sarthe

"Cela se fera dans des conditions de sécurité tout à fait hors normes qui vont permettre au juge d'instruction d'interroger Monsieur Amra", a indiqué Gérald Darmanin, ministre de la Justice, invité du 20h de TF1, mardi 3 juin.

Le garde des Sceaux confirme donc l'information du Parisien, qui a révélé que celui que l'on surnomme "La Mouche" doit bien être extrait de la prison de Condé-sur-Sarthe dans le courant de la semaine prochaine pour être entendu sur son évasion.

"Je sais qu'il ne se passera rien"

L'information a fait bondir les syndicats de surveillants pénitentiaires. Et pour cause. C'est bien lors d'une opération similaire, en mai 2024, que Mohamed Amra a pu s'évader. L'attaque spectaculaire et ultraviolente de son fourgon au péage d'Incarville a coûté la vie à deux agents. Une vaste chasse à l'homme a suivi jusqu'à son interpellation huit mois plus tard en Roumanie. Il est depuis le mois de février emprisonné sous haute sécurité à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne.

"Je constate que la loi narcotrafic qui doit entrer en vigueur au mois de juin permettra demain de faire ces auditions en visio, ce qui empêchera ces efforts d'argent déployés pour ce monsieur qui ne le mérite pas", a ajouté le ministre, qui n'a pas voulu détailler le dispositif de sécurité. "Je sais qu'il ne se passera rien", a-t-il assuré.