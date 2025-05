Normandie. Incarcéré dans l'Orne, Mohamed Amra se dit victime de violences de la part des surveillants

Mohamed Amra, remis fin février 2025 à la France par la Roumanie après une évasion sanglante, affirme avoir subi des violences et menaces de la part de surveillants dans la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) où il est incarcéré, selon son avocat. Les violences sur Mohamed Amra ont été commises le 24 mars alors qu'il rentrait de promenade et était raccompagné dans sa cellule "entouré par quatre surveillants", a déclaré, mardi 6 mai, à l'AFP Me Benoît David, confirmant des informations données lors d'une interview à franceinfo.

• A lire aussi. Mohamed Amra s'est caché notamment à Rouen après son évasion

Placé en isolement, "il est ramené dans une cellule pour être fouillé. Et là, il est plaqué au sol et on lui bloque le pied et on lui écrase le pied", dit l'avocat. Son client avait été plâtré à la suite de ce "gros choc" mais n'avait finalement pas subi de fracture, a-t-il indiqué. Me Benoît David dénonce également des menaces visant selon lui Mohamed Amra dans la prison. Il dit avoir eu "deux témoignages de détenus sur des surveillants qui auraient tenu des propos, l'un disant qu'ils allaient se venger, l'autre disant qu'il (Mohamed Amra) allait sortir les deux pieds devant".

Une plainte contre X

Lors de son évasion, le 14 mai 2024, deux agents pénitentiaires avaient été tués et trois autres blessés par le commando lourdement armé qui avait attaqué le fourgon transportant le détenu multirécidiviste, au péage d'Incarville (Eure). Benoît David dit avoir déposé fin mars auprès du parquet d'Alençon une plainte contre X concernant ces violences commises "par des fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique", qui porte également sur une partie des menaces. Sollicité par l'AFP pour confirmer cette plainte, le parquet n'avait pas réagi mardi 6 mai après-midi.

• A lire aussi. Arrestation de Mohamed Amra : mises en examen, suspects, l'enquête se poursuit

"M. Hamra m'a dit qu'actuellement, ça allait à peu près avec les surveillants", a précisé l'avocat à l'AFP. Condé-sur-Sarthe où le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a assuré qu'il était soumis à "des consignes d'une extrême fermeté". L'avocat de Mohamed Amra a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) à Paris pour des "conditions de détention indignes". "Ça a été rejeté et on est en appel", a indiqué Me Benoît David.

Il a déclaré à la presse que son client est réveillé toutes les deux heures et subit des fouilles intégrales systématiques. Selon lui, Mohamed Amra a exprimé des regrets sur les victimes lors de son évasion : "Il m'a dit : 'Moi, si j'avais su que ça devait tirer comme ça sur les surveillants, j'aurais refusé (...) Quelques minutes avant, je leur parlais.'"

Avec AFP