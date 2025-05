Hommage. Une plaque et une rue inaugurées au nom d'Arnaud Garcia, l'une des victimes de l'évasion de Mohamed Amra à Incarville

Une plaque sur le monument aux morts et une rue de Blangy-le-Château (Calvados) au nom d'Arnaud Garcia, l'une des victimes de l'évasion de Mohamed Amra à Incarville (Eure) en 2024, ont été inaugurées ce samedi 17 mai au matin, a indiqué l'AFP.

Une plaque en hommage à Arnaud Garcia

En présence de près de 150 proches et officiels, une plaque "Arnaud Garcia, mort pour la France" a été dévoilée sur le monument aux morts de cette commune, Blangy-Le-Chateau, où il habitait. Selon l'AFP, la rue qui y mène porte désormais le nom du capitaine de la pénitentiaire, décédé dans l'attaque meurtrière de son convoi avec son collègue Fabrice Moello le 14 mai 2024 au péage d'Incarville. Au sommet de la rue principale, le maire Dorian Coge a souligné "la douleur vive pour cette famille et ses collègues, ses amis et voisins, le village tout entier est endeuillé".

Mercredi 14 mai, le président Emmanuel Macron s'était rendu au PREJ de Caen pour déposer une gerbe en mémoire des victimes de l'attaque. Et le même jour, une cérémonie s'est déroulée au péage d'Incarville, un an jour pour jour après l'évasion de Mohamed Amra, soit le 14 mai 2024, qui a causé la mort de deux agents pénitentiaires : Arnaud Garcia et Fabrice Moello. A cette occasion, une plaque commémorative a aussi été dévoilée.

