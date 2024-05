Attaque du fourgon pénitentiaire à Incarville. L'un était père de famille, l'autre allait devenir papa : qui étaient les deux agents tués ?

L'émotion n'est pas redescendue ce mercredi. Hier, mardi 14 mai, en fin de matinée, deux agents pénitentiaires du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Caen ont été froidement abattus au péage d'Incarville, dans l'Eure. Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, s'est immédiatement rendu auprès des collègues des victimes, alors que trois autres agents ont été blessés, dont un très grièvement.

Deux victimes qui venaient du Calvados

Les deux victimes vivaient dans le Calvados. Fabrice Moelle, 52 ans, habitait la commune de Thury-Harcourt-le-Hom, en Suisse normande. Il était père de jumeaux, qui devaient fêter leur 21e anniversaire dans quelques jours.

Arnaud Marcia vivait lui à Blangy-le-Château, dans le pays d'Auge. Il était âgé de 34 ans et devait devenir papa dans quelques semaines avec sa femme. Le maire de la commune, Dorian Coge, a pris sa plume pour lui rendre hommage.

"Depuis son jeune âge, Arnaud était attiré par l'engagement auprès des forces de l'ordre, il détestait l'injustice et a choisi une carrière en centre pénitentiaire. Il a gravi les échelons au sein des centres de Caen et Argentan." Le père d'Arnaud était adjoint au maire et ancien commandant de gendarmerie.

"Un village entier en deuil, une famille dévastée, un pays sous le choc, Arnaud, ce héros, est parti en exerçant le métier qu'il rêvait, cet uniforme qu'il portait fièrement l'a rendu vulnérable, sa foi en la justice et l'ordre a été mise à l'épreuve…", poursuit l'édile.

Sans donner trop de détails, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau a précisé que les trois autres agents grièvement touchés sont âgés de 48, 52 et 55 ans. Ils sont tous pères de famille.