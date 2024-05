Agents pénitentiaires tués dans l'Eure. Emmanuel Macron attendu à Caen pour un hommage national

L'information a été confirmée par l'Elysée. Emmanuel Macron se rendra mercredi 22 mai dans l'ancienne maison d'arrêt de Caen pour rendre un "hommage national" aux deux surveillants pénitentiaires tués le 14 mai dernier à Incarville.

Cet hommage sera rendu à 12h au capitaine pénitentiaire Fabrice Moello et au surveillant brigadier Arnaud Garcia. Dans cette embuscade meurtrière, trois autres agents pénitentiaires ont été grièvement blessés mais leur pronostic vital n'est pas ou plus engagé. Mohamed Amra, prisonnier évadé lors de l'attaque et ses complices sont depuis recherchés dans tout le pays par 350 enquêteurs. La traque s'organise aussi au-delà des frontières, avec une "notice rouge" émise par Interpol à la demande des autorités françaises.