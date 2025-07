Télévision. "Vous ne serez pas déçus" : Ninja Warrior revient sur TF1, avec des jeunes de Caen que vous allez adorer suivre

Chaque été, des millions de téléspectateurs assistent aux performances des candidats de Ninja Warrior, un show mêlant compétition, exploits physiques et dépassement de soi. Le concept ? Traverser une série d'obstacles de plus en plus difficiles, suspendus au-dessus de piscines, jusqu'à atteindre le fameux "buzzer" final. Mais attention : la moindre chute est éliminatoire.

Pour la neuvième saison diffusée dès ce vendredi 4 juillet 2025, TF1 annonce un format toujours plus exigeant, avec des duels dès les qualifications et une demi-finale internationale.

District 14 à Caen : la salle normande qui forme les futurs champions

C'est dans l'agglomération caennaise, à Mondeville plus précisément, que se trouve District 14, la seule salle de la région entièrement dédiée aux sports de parcours et au concept Ninja. Qacim El Kefi, Clément Bin (finaliste Ninja Warrior 2023), Arthur Roussel, Mattéo Massei, Adèle Filleur et Lison Bourgault, tous membres ou coachs de cette salle, participent à cette nouvelle saison.

"Ils vivent littéralement dans la salle. Certains ont commencé à 13 ou 14 ans, dès l'ouverture en 2018. Aujourd'hui, c'est une consécration ", explique Laurent Verrier, responsable de District 14.

De gauche à droite: Clément Bin (finaliste de Ninja Warrior 2023), Adèle Filleur, Mattéo Massei, Qacim El Kefi, Lison Bourgault, Arthur Roussel. - District 14

Qualifications, mégamur et duels : le fonctionnement de Ninja Warrior 2025

Le format de l'émission s'est musclé ces dernières années :

Qualifications : les 200 candidats s'affrontent en duel, mais seuls les 5 meilleurs temps à chaque fois sont qualifiés. Il ne suffit pas de battre son adversaire, il faut aller vite.

: les 200 candidats s'affrontent en duel, mais seuls les 5 meilleurs temps à chaque fois sont qualifiés. Il ne suffit pas de battre son adversaire, il faut aller vite. Mégamur : un mur de 5,50m à franchir d'un seul élan. Il permet d'accéder directement à la finale en cas de réussite.

: un mur de 5,50m à franchir d'un seul élan. Il permet d'accéder directement à la finale en cas de réussite. Demi-finale internationale : chaque qualifié affronte un athlète étranger parmi les meilleurs mondiaux. Pour se qualifier, il faut soit buzzer avant lui, soit aller plus loin.

: chaque qualifié affronte un athlète étranger parmi les meilleurs mondiaux. Pour se qualifier, il faut soit buzzer avant lui, soit aller plus loin. Finale : un parcours sans faute à réaliser avant d'atteindre la mythique Tour des Héros, une corde verticale de 23 mètres. Le vainqueur ne remporte les 60 000 euros que s'il termine cette dernière épreuve et bat le record de l'émission.

Une compétition plus suivie que les championnats du monde

Pour Laurent Verrier et les athlètes, Ninja Warrior n'est pas qu'un divertissement : "C'est même plus suivi que les championnats de France ou du monde. Là-bas, on fait un live Insta avec 100 personnes. Ici, il y a des millions de téléspectateurs sur TF1, à une heure de grande écoute. Pour ces jeunes, c'est LA compétition de l'année."

Les athlètes normands s'entraînent spécifiquement pour cet événement. Au programme : travail du grip (la poigne), franchissement en suspension, précision des appuis, et bien sûr le mythique mur incurvé. "Ce ne sont pas des influenceurs, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est se dépasser, se confronter aux meilleurs."

"C'est une aventure exceptionnelle, on est contre soi-même"

Interrogé sur ce qu'il dirait à quelqu'un tenté par l'aventure Ninja Warrior ou le parcours, Laurent n'hésite pas :

"C'est une aventure exceptionnelle. Ce n'est pas que du sport, c'est aussi de l'entraide. On est contre soi-même et contre le parcours, pas contre les autres. Il faut de l'agilité, de la force, un mental solide. Même à la salle, tout le monde s'encourage, se donne des conseils."

Et pour les supporters normands qui suivront les jeunes athlètes à la télé ? "Ils ne seront pas déçus." Ça promet.

A ne pas manquer : Qacim et Arthur dès ce vendredi 4 juillet sur TF1

Les premiers candidats normands à passer dans l'émission seront Qacim et Arthur, dès ce vendredi 4 juillet à 21h sur TF1. Les autres membres de l'équipe suivront dans les émissions suivantes. Les qualifications se déroulent sur quatre semaines, avant les grandes finales prévues les deux derniers vendredis d'août 2025.