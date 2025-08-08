Télévision. Grande finale de "Ninja Warrior" sur TF1 : un athlète de Normandie, Qacim El Kefi, face au “parcours le plus dur de France”

Ce soir, tous les regards des amateurs de sport et d'exploits seront tournés vers Cannes, où TF1 diffuse la deuxième et ultime partie de la finale de Ninja Warrior 2025. Parmi les derniers en compétition : Qacim El Kefi, made in Normandie, qui porte haut les couleurs de la salle District 14.

Qacim El Kefi, la Normandie au sommet de "Ninja Warrior"

Passé par toutes les étapes du format musclé de cette saison : duels, mégamur, demi-finale internationale, il s'est imposé comme le dernier représentant normand à atteindre la finale. Un parcours impressionnant, qui l'a porté pour le moment presque jusqu'au bout de l'émission. Pour lui, tout se joue donc ce soir.

District 14, l'usine à champions normands

Située à Mondeville, près de Caen, District 14 est la seule salle de la région entièrement dédiée aux sports de parcours et au concept Ninja. Depuis son ouverture en 2018, elle forme des athlètes capables de rivaliser avec les meilleurs mondiaux.

Qacim, mais aussi Clément Bin, Arthur Roussel, Mattéo Massei, Adèle Filleur et Lison Bourgault, y ont façonné leurs techniques, leur puissance et leur mental. Pour le responsable Laurent Verrier, cette finale n'est pas seulement une émission de télé : "C'est l'événement de l'année, plus suivi que les championnats officiels."

La recette d'un finaliste : mental d'acier et entraînement ciblé

Pour se hisser jusqu'à la dernière épreuve, Qacim a enchaîné des séances spécifiques : travail du grip, franchissements en suspension, précision des appuis et répétitions sur le mythique mur incurvé.

Interrogé la semaine dernière, il confiait ses impressions sur Denis Brogniart, son rituel alimentaire avant une finale, et son état d'esprit face au mégamur… Et surtout, il a une petite réponse à tous ceux qui pensent que "ça n'a pas l'air si dur, tout le monde peut le faire".

L'interview d'un champion, et sûrement future star, à ne pas manquer.

Une soirée à ne pas manquer sur TF1

La finale de ce Ninja Warrior saison 9 promet d'être la plus intense depuis la création du show (enfin, vue depuis la Normandie). Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac orchestreront la soirée, où chaque obstacle peut tout changer.

Qacim le sait : pour décrocher les 60 000 euros, il devra non seulement atteindre la Tour des Héros, mais aussi battre le record de l'émission de TF1. "Je représente la Normandie", affirme-t-il. Et ce soir, toute la région sera derrière lui.