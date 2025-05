Télévision. Pourquoi l'animateur rouennais Vincent Lagaf' a-t-il refusé une offre de TF1 (et le double de salaire) ?

Cela aurait pu être un retour en grande pompe sur TF1, la chaîne historique du "Bigdil". Mais Vincent Lagaf', 65 ans, a préféré rester fidèle à RMC Story, la chaîne qui a cru en lui pour relancer son jeu culte en début d'année 2025. Originaire de Rouen, l'animateur s'offre une seconde jeunesse télévisuelle… sans vendre son jeu au plus offrant.

TF1 lui proposait le double… mais il a dit non

C'est une information révélée dans Le Parisien, dimanche 25 mai : TF1 a proposé à Vincent Lagaf' "le double" de ce que lui offrait RMC Story pour rapatrier "Le Bigdil". Une somme colossale, accompagnée de promesses de quotidiennes et de primes en pagaille. Pourtant, il n'a pas hésité longtemps : "Quelle que soit la réponse de RMC, je resterai chez eux", a-t-il confié. Une décision qu'il qualifie lui-même de "fierté" et "d'honneur".

Une fidélité récompensée sur RMC Story

Après un premier succès en début d'année, RMC Story lui renouvelle sa confiance avec un contrat de quatre ans. L'émission, qui séduit particulièrement les jeunes téléspectateurs, va continuer de monter en puissance. Plus de cadeaux, plus de variété dans les jeux, et des émissions thématiques en préparation. "Je ne voulais pas faire un sous-Bigdil", précise-t-il.

Et ce n'est pas tout : Vincent Lagaf' continue aussi d'animer "SOS Garage, Duel de mécanique", et prépare une nouvelle émission baptisée "Les Mécanos de l'enfer", où des groupes de passionnés devront construire un véhicule hors norme.

Un retour sur les chapeaux de roues

Avec ses projets mécaniques déjantés et son humour toujours intact, l'animateur rouennais veut redonner de la couleur à une télévision parfois trop formatée. "Je ne sais pas faire de télé avec des gens pour qui je n'ai pas d'affection et de confiance. Sinon, ça me gonfle", glisse-t-il avec son franc-parler légendaire.

Une renaissance télé qu'il savoure avec humilité

A 65 ans et après 45 ans de carrière, Vincent Lagaf' savoure chaque instant. "A TF1, je me suis parfois comporté comme un sale con", reconnaît-il, lucide. Mais aujourd'hui, c'est un Lagaf' apaisé, passionné et libre que son public retrouve avec bonheur.