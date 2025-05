Yvetot. Le salon de l'auto, moto et du camping-car revient au champ de foire les 16, 17 et 18 mai 2025

C'est devenu un rendez-vous incontournable dans le Pays de Caux, le salon de l'auto, moto et du camping-car est de retour les 16, 17 et 18 mai au champ de foire d'Yvetot.

Sur place, les visiteurs pourront profiter d'une centaine d'exposants qui viendront tous proposer leurs nouveautés et innovations dans le domaine de l'automobile et du camping-car. Plusieurs dizaines de véhicules neufs et occasions seront exposés pendant ces trois jours.

Vous recherchez un nouveau véhicule de tourisme ou vous souhaitez simplement avoir des informations en vue d'acquérir un camping-car ? Vous trouverez les réponses à vos interrogations en arpentant les allées de ce salon de l'auto et du camping-car.

Didier Vincent, le gérant d'Activ Animation et l'organisateur du salon, nous détaille le programme de l'événement :