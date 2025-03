Le Havre. Le Salon du camping-car s'installe au Carré des Docks

Du 6 au 9 mars 2025, le Carré des Docks du Havre accueille un événement incontournable pour les amateurs de véhicules de loisirs : le Salon du camping-car. Sur 5 000m², plus de 150 modèles de camping-cars et fourgons aménagés neufs et d'occasion seront exposés, avec des offres exclusives et des conseils d'experts.

Nicolas Andrieux, responsable commercial chez Camping Car Jousse, nous détaille le programme de ce week-end :

Salon du Camping Car au Havre

Le marché est en constante évolution avec de jeunes actifs et des familles qui sont de plus en plus nombreux à adopter la van life. Fourgons compacts, motorisations hybrides, équipements high-tech… Le salon est l'occasion idéale pour découvrir les nouveautés et concrétiser un projet d'achat.

Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, des experts seront présents tout au long de l'événement pour conseiller les visiteurs sur le choix du véhicule idéal. Le salon propose également des offres spéciales et des conditions d'achat exceptionnelles.