Sorties. Rendez-vous au Havre pour le premier salon Habitat et Déco

Le Carré des Docks du Havre accueille la première édition du salon Habitat et Déco, en lieu et place de la Foire du Havre. Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre prochain, près de 150 exposants sont attendus pour conseiller et aiguiller les 120 000 visiteurs prévus.

Des innovations en termes de construction, des solutions pour faire des économies d'énergie, de la décoration, des artisans locaux… Ce salon prometteur sera l'occasion d'échanger avec des professionnels.

Julie Clémot, la chargée de projet, est au micro de Tendance Ouest pour nous livrer les détails de cet événement :

Le salon Habitat et Déco au Carré des Docks du Havre, en partenariat avec Tendance Ouest, c'est 5€ par personne et gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations sur le site leopro.fr.