Le Havre. Le premier salon Habitat et déco arrive

C'est un nouveau rendez-vous qui voit le jour au Havre, le salon Habitat et déco.

La foire du Havre, qui avait lieu chaque année à l'automne, a tiré sa révérence pour faire place à ce nouveau rendez-vous. Près de 150 professionnels, pour la plupart locaux, seront présents et 12 000 visiteurs sont attendus.

Trouver l'inspiration

Les visiteurs vont pouvoir rencontrer différents artisans de la région, comparer les offres pour réaliser leurs projets ou dénicher de nouvelles inspirations pour leur logement. Que vous soyez en plein projet de construction, de rénovation ou simplement en quête d'idées pour votre intérieur, ce salon est l'occasion de rencontrer des experts et découvrir les dernières tendances et innovations du secteur.

Aménager et décorer

Le salon Habitat et déco devrait vous aider à réaliser vos travaux de toutes sortes dans votre logement : rénovation énergétique, assainissement, poêles et cheminées, aménagement des combles et autres. Le salon sera aussi l'endroit idéal pour la décoration de vos intérieurs : aménagement des espaces, éclairage, textiles, objets d'art et même plantes d'intérieur.

En partenariat avec Tendance Ouest, vous pouvez télécharger une invitation via ce lien.

Pratique. Salon Habitat et déco - vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre au Carré des Docks du Havre - de 10h à 19h - 5 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).