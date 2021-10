Depuis la recherche d'un terrain et d'un constructeur pour ceux qui ont un projet de construction jusqu'à l'amélioration de l'habitat (le chauffage, l'isolation, les nouvelles énergies, l'habitat écologique et la décoration), le Salon Habitat et Déco de Saint-Lô, réunissant plus d'une centaine d'entreprises, offre à chacun un large choix de solutions.



Pratique : Ouvert de 10h à 19h, 3€ l'entrée, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, parking gratuit et restauration sur place.



Ecoutez, Muriel Delacroix, Directrice du Parc des expositions.

Salon Habitat et Déco à Saint-Lô Impossible de lire le son.