Evénement. Les cultures urbaines s'invitent à la foire du Havre

Maison, jardin, voitures, vin, gourmandises… Ils sont une centaine d'exposants à avoir répondu présent pour la foire du Havre, qui se déroule jusqu'au dimanche 12 novembre au Carré des Docks. Une édition gratuite pour tous, comme l'an passé. Les organisateurs espèrent attirer 15 000 visiteurs, grâce notamment aux animations. C'est le thème des cultures urbaines qui a été choisi pour égayer les allées.

Mascarade va peindre en direct

"J'ai amené pas mal de décors dispatchés à l'entrée de la foire et sur la scène, cela permet de présenter ce qu'il est possible de faire autour du graffiti, commente Keza, l'un des artistes invités, qui présente son travail et celui de l'association havraise Serial Colorz. Les jeunes ne vont jamais se mettre au graff s'ils n'en voient pas, c'est intéressant d'être là." Pendant la foire, Keza customisera des vinyles en live sur son stand. Le duo Be Pops et l'artiste Amor viendront causer street art avec le public de la foire, vendredi 10 novembre à 18h. Mascarade est quant à lui attendu samedi 11 novembre, à partir de 11h30, pour peindre en direct sur scène.

Marion Letendre (en bleu) a créé Ball'Art pour personnaliser toutes sortes d'objets.

Parmi les nouveaux exposants, on retrouve aussi Marion Letendre, fondatrice de Ball'Art, spécialisée dans la personnalisation d'objets et supports avec des dessins : ballons, paires de baskets, murs, sacs, etc. "Ce que je préfère, ce sont les dessins enfantins, mais je propose aussi des fresques réalistes ou dans un style mandala", précise l'artiste, qui propose des initiations pendant la foire, pour tous à partir de 8 ans. "Les gens doivent apporter leur support (porte-monnaie, sac, etc.) et je fournis la peinture, les pinceaux, le savoir-faire…" L'enseigne Cultura est également présente pour des ateliers de personnalisation.

Avec le lancer de haches gonflables, même les plus jeunes s'y mettent !

Les plus jeunes peuvent aussi se dépenser avec EVK Event, qui propose des jeux gonflables. "Nous avons amené un basket Puissance 4, dans lequel il faut aligner quatre ballons de la même couleur, et un lancer de haches pour enfant, avec du matériel gonflable. La foire du Havre apporte une belle visibilité", se réjouit Kévin Quenqua, éducateur sportif qui a lancé son entreprise pendant la crise de la Covid.

Les gourmands pourront se ravitailler en vin, saucissons, fruits exotiques, nougats, fromages…

Des ateliers coiffure, mixologie (cocktail), des quiz musicaux, des démonstrations de danse ou encore des concerts (dont Orion, vu dans The Voice) et DJ sets sont également prévus jusqu'à dimanche.