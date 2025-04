Villedieu-les-Poêles. Un incendie mobilise près de 40 pompiers dans le centre-ville

Les pompiers de la Manche sont intervenus, lundi 28 avril pour un feu d'habitation à Villedieu-les-Poêles. L'appel a été lancé vers 6h20, pour des flammes dans les combles d'un bâtiment sur la place des chevaliers de Malte, au-dessus de la boulangerie La Cerise sur le gâteau. Dix personnes ont été évacuées, il n'y a pas de victime.

A Villedieu-les-Poêles, une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie en plein centre-ville, lundi 28 avril. - Cédric Heslouin

Le foyer a été éteint

Les pompiers ont d'abord travaillé à éviter la propagation du feu aux bâtiments adjacents et puis à éteindre le foyer principal. Pour cela, il a fallu quatre lances, dont deux sur de grandes échelles. Les pompiers ont éteint ce foyer et déblaient le sinistre et le ventilent. Cette opération va durer longtemps.

Près de 40 pompiers sont intervenus, des centres de Villedieu, Percy, Gavray, Avranches, Granville et Tessy, avec trois fourgons incendies, deux échelles aériennes, un poste de commandement, une ambulance, infirmier, un véhicule de soutien, un drone, un dessinateur opérationnel.