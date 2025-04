Témoignage. Cette famille cherbourgeoise a assisté à l'enterrement du pape François

Lundi 21 avril à l'annonce du décès du pape François, comme beaucoup de catholiques, Vianney Besnard est surpris. En moins de 24h, le Cherbourgeois prend la décision de partir assister aux funérailles. Avec trois de ses enfants, il faisait partie des 200 000 personnes présentes sur la place Saint-Pierre pour l'enterrement pontifical le 26 avril.

Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à Rome ?

"En 2005 pour les obsèques de Jean-Paul II, j'avais hésité à faire le déplacement, mais au final je n'y étais pas allé. Pour cette fois-là, on a pris la décision mardi 22 avril, j'ai proposé à mes trois grands garçons de venir avec nous. Cela me paraissait important d'être à l'enterrement du pape : pour lui rendre hommage, à sa mission mais aussi pour prier pour son successeur. Nous sommes donc partis à 6h30 de la gare de Cherbourg le vendredi matin pour une arrivée à Rome dans l'après-midi."

Comment avez-vous vécu la cérémonie ?

"Nous sommes arrivés dès 7h30 aux abords du Vatican avec plusieurs contrôles de sécurité à franchir. La foule n'était pas particulièrement triste, j'ai été frappé par la solennité du moment et la sobriété de la liturgie. Il y a eu de vrais instants de silence et de recueillement malgré le grand nombre de fidèles sur la place. Le réseau était saturé et nous n'avions pas de livrets, alors sans tout comprendre, nous sommes restés dans une attitude de prière."

Que retenez-vous du pontificat du pape François ?

"Ce qui m'aura marqué, c'est la capacité du pape François à sortir du cadre. Je pense que c'est une richesse pour les chrétiens de ne pas simplement s'attacher à des principes ou à des rites sans parfois même en connaître le sens. Il sortait du cadre dans l'endroit où il habitait, dans sa façon de rencontrer les gens, de s'exprimer, de remuer les cardinaux, la curie romaine… J'ai été touché par sa façon de nous pousser à nous questionner sur ce que l'on faisait et sur le sens de nos actions."