Evènement. Le nouveau pape apparaît au balcon de Saint-Pierre : l'Américain Robert Francis Prevost prend le nom de Léon XIV

L'annonce vient de tomber. Ce jeudi 8 mai, la fumée blanche est apparue dans le ciel au Vatican, preuve qu'un nouveau pape a été élu. Il s'agit de l'américain Robert Francis Prevost. Il succède donc au pape François. L'identité du nouveau souverain pontife a été officiellement annoncée au balcon de la basilique Saint-Pierre par le cardinal protodiacre déclarant : "Habemus Papam ! [signifiant Nous avons un pape]". Mercredi 7 et jeudi 8 mai, 133 cardinaux électeurs se sont réunis à huis clos, dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François.

Des Etats-Unis à Rome en passant par le Pérou

Le nouveau souverain pontife a passé une partie de sa carrière en Amérique du Sud, au Pérou précisément, où il a été en poste entre 1985 et 1998, avant d'exercer à Rome de 2001 à 2013. Cette année-là, il a été nommé évêque du diocèse de Chiclayo, au Pérou. Enfin, en 2023, il a été nommé préfet du Dicastère pour les évêques, et est donc retourné à Rome. Il a été créé cardinale par le pape François en septembre 2023.

Proche du pape François

Réputé proche des convictions de ses prédécesseurs, il est considéré comme un progressiste modéré. S'il n'est pas Sud-Américain comme l'été le pape François il connaît bien ce continent pour y avoir exercé de longues années, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe.

Ses premiers mots

"Que la paix soit avec vous tous !". Voici les premiers mots publics prononcés par Robert Francis Prevost une fois élu pape. Lors de son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre, le nouveau souverain pontife a appelé au "dialogue" et à "construire des ponts", le tout "sans peur" et "main dans la main avec Dieu et entre nous".

Les premières réactions

Les chefs d'Etat du monde entier n'ont pas tardé à réagir. Et bien sûr, Donald Trump, président des Etats-Unis, pays du nouveau souverain pontife, s'est exprimé rapidement, se disant "impatient" de rencontrer Léon XIV, ajoutant : "Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays".

En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez souhaite que son pontificat permettra de "renforcer le dialogue et la défense des droits de l'homme dans le monde", tandis qu'en Ukraine, Volodymyr Zelensky espère que le nouveau pape soutiendra "moralement" son pays.

