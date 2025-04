Religion. Le Vatican annonce la mort du pape François à l'âge de 88 ans

Le pape François, Jorge Mario Bergolio à l'état-civil, est mort à l'âge de 88 ans a annoncé le Vatican, lundi 21 avril. Il avait récemment souffert d'une double pneumonie. En convalescence depuis un mois, le pape est apparu une dernière fois aux fidèles dimanche 20 avril jour de Pâques, fête la plus importante de l'année pour les chrétiens.

Premier pape non européen

Premier pape non européen Le pape François est né le 17 décembre 1936, à Buenos Aires en Argentine. Il est le fils d'un comptable émigré italien et d'une mère au foyer, et fait partie d'une fratrie de cinq enfants. Premier pape jésuite Jorge Bergolio est diplômé comme technicien en chimie, mais choisit ensuite la vie religieuse. Il entre au séminaire diocésain de Villa Devoto, mais bifurque vers la Compagnie de Jésus, où il entre le 11 mars 1958 au noviciat. Il restera jésuite jusqu'en 1992 quand il deviendra évêque.

Universitaire, il a fait des études de lettres au Chili, a une maîtrise de philosophie. "Entre 1964 et 1965, il est professeur de littérature et psychologie au collège de l'Immaculée de Santa Fé et, en 1966, il enseigne les mêmes matières au collège du Sauveur à Buenos Aires. De 1967 à 1970, il étudie la théologie et obtient une maîtrise toujours au collège Saint-Joseph", détaille la biographie officielle du pape.

Il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Le 22 avril 1973, il fait sa profession perpétuelle chez les jésuites. En Argentine, il enchaîne les missions d'enseignement. Le pape François devient provincial (supérieur d'une province religieuse) des jésuites d'Argentine entre 1973 et 1979. Il prend ensuite ses missions d'enseignement, termine une thèse de doctorat en Allemagne en 1986. Jorge Bergolio est nommé évêque titulaire d'Auca et auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992 par Jean-Paul II. Il devient archevêque de Buenos Aires et primat d'Argentine en 1998. Il est créé cardinal en 2001. Il est élu pape le 13 mars 2013, et prend le nom de François, une première dans l'histoire de l'Eglise. Il succède à Benoît XVI, du vivant de celui-ci, qui lui a remis sa charge. Si cet événement s'est déjà produit dans l'Eglise, il reste extrêmement rare.

Un pape dans le monde

Parmi les textes du pape François, l'encyclique Laudato Si en 2015 a été particulièrement importante. Elle lance un appel écologique "sur la sauvegarde de la maison commune". En 2020, Fratelli tutti se penche sur la fraternité et l'amitié sociale. "Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité", écrit alors le pape qui a lavé les pieds de prisonniers ou encore de migrants. Il a aussi fréquemment appelé les catholiques à aller dans le monde, et se rendre "aux périphéries". François I est venu en France trois fois, mais jamais à Paris. Il était à Strasbourg en 2014 pour un discours devant le Parlement européen, à Marseille en septembre 2023 pour clôturer la rencontre des évêques de la Méditerranée, avec une grande messe au stade Vélodrome. Enfin, il est venu en Corse, le 15 décembre 2024 à Ajaccio.