Clécy. La Suisse normande à dévaler avec Clécy Gliss

Clécy Gliss invite petits et grands à dévaler une piste de luge monorail de 650 m, franchissant virages et belles pentes depuis le sommet, où son remonte-luge vous conduit en douceur, jusqu'à atteindre près de 45 km/h. Les amateurs de glisse alternative peuvent opter pour le tubing : des descentes sur bouée, avec tremplin possible, pour tous. Profitez d'un snack-bar sur place qui propose du sucré et et du salé, le tout sur une terrasse avec vue sur les Rochers des Parcs.

Pratique. 2, la Faverie à Clécy. Ouvert tous les jours de 10h à19h. Tarifs : 4€ la luge solo, 5,50€ en duo, 4€ le tubing. Informations sur les différentes formules sur luge-en-normandie.fr.