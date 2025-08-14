En ce moment I WANT MORE KALEO
Clécy. La Suisse normande à dévaler avec Clécy Gliss

Loisir. Au cœur de la Suisse normande, Clécy Gliss propose une activité unique en Normandie : la luge sur rail et le tubing (descente en bouée). Faites le plein d'adrénaline, en compagnie d'un panorama exceptionnel.

Publié le 14/08/2025 à 12h00 - Par Lise Crocquevieille
Cet été, faites le plein de sensations fortes avec la luge et le tubing à Clécy Gliss !

Clécy Gliss invite petits et grands à dévaler une piste de luge monorail de 650 m, franchissant virages et belles pentes depuis le sommet, où son remonte-luge vous conduit en douceur, jusqu'à atteindre près de 45 km/h. Les amateurs de glisse alternative peuvent opter pour le tubing : des descentes sur bouée, avec tremplin possible, pour tous. Profitez d'un snack-bar sur place qui propose du sucré et et du salé, le tout sur une terrasse avec vue sur les Rochers des Parcs.

Pratique. 2, la Faverie à Clécy. Ouvert tous les jours de 10h à19h. Tarifs : 4€ la luge solo, 5,50€ en duo, 4€ le tubing. Informations sur les différentes formules sur luge-en-normandie.fr.

