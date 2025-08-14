Dégustation. A Rouen, une balade jusqu'au vignoble urbain séduit les amateurs

Une association a osé planter des vignes sur les hauteurs de Rouen, au Mont‑Fortin, à deux pas de la gare. Une balade guidée, mercredi 27 août, vous mène jusqu'aux rangs, avec une vue panoramique sur la ville. Sur le chemin, le guide retrace l'évolution de Rouen et du quartier, et fait halte à la maison Marrou. Arrivés sur place, les vignerons racontent la renaissance de la viticulture locale et présentent leur projet. S'ensuit une dégustation de produits typiques : vins, saucisson au vin rouge… Une initiative audacieuse pour redécouvrir Rouen autrement, et où la Normandie devient une terre de vins.

Pratique. 28€. Réservation sur visiterouen.com.