Budget. Gaz, courrier, cigarettes : ce qui va changer (et coûter plus cher) en 2026

Economie. La nouvelle année commence bientôt et elle apporte de nombreux changements. Sans surprise, la vie va coûter plus cher. On fait le point.

Publié le 31/12/2025 à 14h40, mis à jour le 31/12/2025 à 15h29 - Par Julien Rojo
L'abonnement au gaz pour le chauffage, la cuisine et la salle de bains augmente 13 euros en 2026. - Clément Lesage

C'est un grand classique à chaque nouveau mois : la variation des prix de l'énergie. Les prix de l'abonnement au gaz vont augmenter de 13,10 euros en moyenne cette année, selon la Commission de régulation de l'énergie. Les carburants à la pompe pourraient être en hausse de 4 à 6 centimes par litre, soit 76€ à payer en plus pour un ménage par an. Cela est causé par une évolution des "Certificats d'économies d'énergie" (CEE), décidée par le gouvernement en octobre dernier.

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE), un outil qui évalue l'isolation des maisons, évolue. A partir du 1er janvier, les foyers chauffés à l'électricité seront un peu moins pénalisés dans ce calcul. "Cette décision permettra de cibler plus efficacement les aides à la rénovation énergétique sur les logements chauffés aux énergies fossiles", explique le gouvernement. Cette mesure doit permettre de ne plus classer 850 000 logements chauffés à l'électricité comme "passoire thermique". En revanche, si vous aviez prévu d'importants travaux ; il n'est plus possible d'accéder à l'aide MaPrimeRénov', faute de budget définitif de l'Etat.

Sans surprise, les paquets de cigarettes augmentent à nouveau. Les modèles concernés par cette hausse voient leur prix grimper de 50 centimes dans de nombreux cas. La Poste revoit aussi de 7,4 % ses tarifs. Envoyer une lettre verte va coûter désormais 1,52 euro. Les colis Colissimo grimpent de 3,4 %.

Quelques bonnes nouvelles

Les prix augmentent, mais (pour une fois) le SMIC aussi. Le salaire minimum est revalorisé de 1,18 %, pour atteindre 1 823,03 euros brut. C'est un gain de 17 euros mensuels pour une personne à plein temps. Cette hausse est liée à l'inflation et à l'évolution des salaires. Comme il est interdit que les fonctionnaires aient une rémunération inférieure au SMIC, les emplois publics les moins bien payés vont recevoir un complément de salaire de 21 euros au maximum.

Dès 2026, tous les dons devront être déclarés en ligne par le donataire sur le site sur le site impots.gouv.fr. Cela ne concerne que les montants "inhabituels" (supérieurs à 2 % du patrimoine ou à 2,5 % des revenus annuels nets). Les étrennes, l'argent de poche et les cadeaux ne sont pas concernés.

Du changement sur la route

Tout ne sera pas gris en 2026, les nouvelles plaques d'immatriculation seront roses. Elles seront installées sur les véhicules neufs ou ceux importés qui attendent une immatriculation définitive. Ces nouvelles plaques sont reconnaissables avec leur fond rose et leur immatriculation noire WW et W garage. Valables deux mois, elles ne sont que temporaires.

Dès le 1er janvier, le contrôle technique devra établir si votre voiture possède un airbag "Takata stop drive". Ils font l'objet d'une campagne massive de rappel, car ils présentent des risques mortels aux conducteurs. Si c‘est le cas, le véhicule sera immobilisé et il devra subir une contre-visite.

Les nouveaux parents, dont le bébé sera né à partir du 1er janvier, pourront profiter du nouveau congé de naissance. Ces deux mois de pause supplémentaires, et rémunérés jusqu'à 70 % du salaire net le premier mois et 60 % le second, pourront être posés à partir du 1er juillet prochain. Ils s'ajoutent aux congés maternité et paternité déjà existants.

