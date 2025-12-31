Cherbourg. Arthur, Emy, Louise… Voici les prénoms les plus populaires donnés en 2025

En ce moment Get Lucky LOÏ
Société. Cherbourg-en-Cotentin a dépassé les 80 000 habitants en 2025. Mercredi 31 décembre, la mairie a révélé les chiffres de l'Etat civil, y compris les prénoms le plus souvent donnés aux bébés sur le territoire.

Publié le 31/12/2025 à 14h02 - Par Julien Rojo
L'année 2025 est presque finie. L'occasion pour la mairie de Cherbourg-en-Cotentin de faire le point sur la démographie sur son territoire. La population totale de la commune nouvelle a officiellement dépassé les 80 000 habitants en fin d'année. L'Etat civil fait état de 1 425 naissances cette année, dont au moins 727 filles et 696 garçons. Ses naissances sont enregistrées le plus souvent par la mairie de Cherbourg-Octeville, car elles se produisent à la maternité du Centre hospitalier public du Cotentin. Ce chiffre confirme une tendance depuis plusieurs années : le nombre de naissances se réduit dans la ville côtière. 1 737 nouveaux bébés avaient vu le jour en 2022. L'Etat civil précise aussi les cinq prénoms les plus utilisés. Chez les petits garçons, Louis est l'un des prénoms les populaires à Cherbourg, suivi de Gabriel, Maël, Arthur, Léon. Du côté des jeunes filles, Romy est l'un des prénoms qui apparaissent le plus souvent, avec Louise, Ambre, Emy et Juliette.

228 mariages et 1 306 enterrements

228 mariages ont été célébrés à Cherbourg en 2025. C'est moins que le pic de 275 cérémonies effectuées en 2024. Les nouveaux couples se sont unis principalement sur le territoire de Cherbourg-Octeville, puis de Tourlaville et d'Equeurdreville-Hainneville. L'Etat civil précise aussi le nombre de décès. 1 306 personnes se sont éteintes sur la commune nouvelle cette année, un niveau similaire à 2023. Hormis Cherbourg-Octeville, c'est la zone d'Equeurdreville-Hainneville qui a subi le plus de disparitions.

