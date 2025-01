Agglo du Havre. Jules, Jade, Gabriel… Ces prénoms qui ont eu la cote pour les bébés nés en 2024

Comme la bûche ou les cotillons, le top des prénoms revient inlassablement à chaque fin d'année… Au groupe hospitalier du Havre, basé à Montivilliers, 2 841 bébés sont nés en 2024, dont 111 petits montivillons. Voici le top 5 des prénoms les plus plébiscités :

Chez les filles

- Jade

- Alba

- Ambre

- Alma

- Romy et Alice (égalité)

Chez les garçons

- Gabriel

- Arthur

- Adam

- Léo / Noah / Raphaël (égalité)

- Sacha

A l'état-civil du Havre, qui recensait un peu plus de 600 naissances au 30 décembre, c'est Jules qui revient le plus chez les garçons avec dix occurrences, devant Louis (5), Gabriel, Noah et Raphaël (4). Chez les filles, Jade est en tête avec huit occurrences, devant Adèle (7), Alba (6), Anna et Lina (5).

A noter, en cette année olympique, la naissance d'un Léon et d'un Kauli, dans la cité océane. Faut-il y voir un hommage aux médaillés d'or français en natation et en surf ? Trois petits Havrais et deux petites Havraises portent par ailleurs le prénom de Charlie… Comme un certain Dalin, le skipper havrais qui mène en ce moment la flotte du Vendée Globe !