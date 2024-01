[Vidéo] Montivilliers. A l'hôpital Monod, une salle d'accouchement nature plus chaleureuse

C'est une salle de naissance un peu particulière. Lit rond, baignoire, liane de suspension… A l'hôpital Monod de Montivilliers, la salle nature permet à des mamans qui accouchent sans péridurale de bénéficier de différents équipements pour faciliter le travail et atténuer la douleur. Ouverte en 2009, en même temps que le Pôle femme mère enfant de l'hôpital, elle vient d'être rénovée pour davantage de confort.

Une demande croissante

"Elle était jusqu'ici sous-utilisée car l'atmosphère y était assez froide, en termes de température et d'intimité. Les patientes ne s'y sentaient pas très à l'aise et les équipes non plus", relate Hélène Décultot, sage-femme coordinatrice des urgences gynécologiques et obstétricales. Un groupe de travail a donc permis d'apporter des améliorations à la salle, pour une ambiance plus chaleureuse.

Sol imitation parquet, couleurs douces sur les murs, éclairage modulable avec imitation ciel… Un espace d'intimité a aussi été créé autour de la baignoire. "Avant, les patientes se retrouvaient face à la porte et avaient froid. Désormais, l'intimité est préservée et c'est beaucoup plus une ambiance cocon."

Environ 20% des accouchements se font sans péridurale. Parfois parce que le bébé est très pressé ou parfois par choix des parents. L'hôpital constate "une demande croissante de la population pour prendre en charge le travail et l'accouchement de façon moins médicalisée". Ces équipements ont un intérêt médical, rappelle Hélène Décultot : "Plus la femme est détendue et se sent en sécurité, plus l'équilibre hormonal va bien se faire, les contractions vont être régulières, le bébé va bien progresser et l'accouchement va bien se passer."

Hélène Décultot, sage-femme : à quoi sert la salle nature ? Impossible de lire le son.

"Cela permet d'allier physiologie et sécurité, ajoute Caroline Marette, sage-femme coordonnatrice en maïeutique. La réfection de cette salle permet de discuter du projet de naissance des patientes et d'avoir, en face, le matériel et l'environnement adapté pour pouvoir les prendre en charge."