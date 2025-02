Montivilliers. Journée portes ouvertes à la maternité de Monod

Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) organise une journée portes ouvertes de la maternité de l'hôpital Jacques Monod (Montivilliers) samedi 1er mars. Au programme sont prévus des visites guidées, des tables rondes, des temps d'échange avec l'équipe et l'inauguration de l'exposition Collab Seb&Muriel Arlay.

La maternité ouvre ses portes

La maternité de l'hôpital Monod ouvrira ses portes au public samedi 1er mars de 10h à 16h. C'est l'occasion pour les futurs parents et les personnes

intéressées de découvrir les services et l'accompagnement proposés par la maternité du GHH.

L'équipe de la maternité proposera aux visiteurs des temps d'échange sur divers thèmes : le suivi de grossesse, la préparation à la naissance, l'accouchement, l'allaitement ou encore le séjour à la maternité. Cet événement permettra également de mettre en lumière les nouvelles activités mises en place ces derniers mois.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront également échanger avec plusieurs partenaires présents sur place comme l'association ORH (Orthophonistes de la région havraise), PMI (Protection maternelle et infantile), la Boîte Rose, Familli'Bulle, Jumeaux et Plus, Maison des 1 000 jours et Sécur'Ange.

Des tables rondes et des visites guidées

Deux tables rondes seront organisées pour permettre aux visiteurs d'approfondir leurs connaissances et d'échanger avec les professionnels de la maternité (sur l'accouchement à 10h et l'anesthésie péridurale à 14h).

Des visites guidées seront proposées toutes les 30 minutes. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir les locaux, notamment le service des consultations et la salle des naissances, incluant la salle nature.

Une exposition

En parallèle de cette journée portes ouvertes, le GHH inaugurera une exposition permanente mettant en valeur les œuvres issues de la collaboration entre les artistes havrais Seb et Muriel Arlay. Cette inauguration aura lieu à 11h au sein des locaux du pôle gynécologie-obstétrique.

Cet événement s'inscrit dans une démarche de promotion de l'art et du bien-être au sein de l'hôpital, offrant aux patients, visiteurs et professionnels un cadre plus apaisant et inspirant.