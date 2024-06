Le Havre. Journée portes ouverte à la maternité de Monod

La maternité du Groupe hospitalier du Havre (GHH) organise une journée portes ouvertes, samedi 8 juin de 10h à 14h, à l'hôpital Jacques-Monod (Montivilliers).

L'équipe de la maternité propose ce temps d'échange à toute personne souhaitant se renseigner sur le suivi de grossesse, la préparation à la naissance, l'accouchement, l'allaitement et le séjour à la maternité au GHH.

Le service maternité souhaite faire connaître les nouvelles activités mises en place ces derniers mois, notamment la nouvelle salle d'accouchement nature. Des visites des locaux seront proposées toutes les 30 minutes.

Des tables rondes

Les visiteurs pourront aussi rencontrer et échanger avec l'équipe maternité lors de tables rondes, sur l'aide médicale à la procréation (10h30), l'accouchement (11h30) et l'anesthésie péridurale (12h30). Les collégiens et lycéens qui souhaitent s'orienter vers un métier de la périnatalité (médecin, sage-femme, auxiliaire de puériculture) sont invités à une table ronde à 13h30 sur inscription, à adeline.vaughan@ch-havre.fr.