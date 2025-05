[Vidéo + photos] Le Havre. A l'hôpital Monod, un robot révolutionne la prise en charge de certaines chirurgies

Avec ses quatre bras articulés, il semble sorti tout droit d'un film de science-fiction. Le groupe hospitalier du Havre a récemment fait l'acquisition d'un robot chirurgical Da Vinci de 4e génération. Une technologie de pointe qui révolutionne la prise en charge de certaines chirurgies thoraciques, gynécologiques, digestives et urologiques.

"C'est beaucoup plus précis"

C'est justement à l'occasion d'une opération de la prostate que Tendance Ouest a pu découvrir ce robot, au sein du bloc opératoire de l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers. Au-dessus du patient, les bras de la machine s'activent, sous l'œil des infirmiers et d'un interne. Le chirurgien urologue qui opère, Mehdi Soudani, se trouve quant à lui à 3m du robot et du patient, devant une console.

"Nous ne sommes plus au contact du patient, tout en étant au contact du patient, c'est paradoxal, mais c'est la réalité !", note le chirurgien. Avec des manettes, il dicte au robot ses mouvements. A ses pieds, des pédales permettent de contrôler une double caméra. Le médecin bénéficie d'une vision 3D du corps du patient. "Cela permet de voir les reliefs, les détails de l'organe, de s'avancer, de reculer, c'est beaucoup plus précis, détaille le Dr Soudani, on peut travailler dans des recoins très exigus où même le doigt a du mal à aller, lors d'une chirurgie ouverte."

Avec ses mains, le chirurgien commande les quatre bras du robot. - Tendance Ouest

Le chirurgien opère à distance du patient, grâce à une console de commande. - Tendance Ouest

La tête dans la console, le chirurgien bénéficie d'une vision en 3D du corps du patient qu'il est en train d'opérer. - Tendance Ouest

Une hospitalisation réduite

On appelle cela la chirurgie mini-invasive, moins douloureuse pour le patient. Ici, pas besoin d'ouvrir l'abdomen, seuls six petits trous sont réalisés. "Le temps d'opération est en moyenne réduit de 20% mais l'intérêt est surtout de réduire le temps d'hospitalisation", poursuit le praticien. Le patient du jour, opéré de la prostate, pourra rentrer chez lui dès le lendemain contre environ 10 jours d'hôpital pour une opération classique.

Le Dr Soudani a été formé au CHU de Rouen pendant plusieurs années avant de pouvoir maîtriser le robot chirurgical. - Tendance Ouest

Plusieurs années de formation au CHU de Rouen ont été nécessaires au Dr Mehdi Soudani et à ses collègues chirurgiens pour maîtriser la machine. Le robot Da Vinci change aussi l'approche des Infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (Ibode), comme Roxane Gestel : "Cela nous a demandé des formations spécifiques et beaucoup de réflexion en termes d'organisation, pour avoir une ergonomie de circulation autour du robot."

Avant l'opération, l'infirmière de bloc prépare le robot en entourant notamment chaque bras d'un sachet stérile. - Tendance Ouest

Sur cet écran, pendant l'opération, l'intérieur du corps du patient est projeté tel que le voit le chirurgien, grâce aux caméras du robot. - Tendance Ouest

Plus de 120 opérations

Quand il n'y a pas d'interne, ce sont les Ibode qui pratiquent les gestes d'aspiration, mettent en place les instruments sur les bras du robot… Le chirurgien est équipé d'un micro pour les échanges avec l'équipe. "Le fait qu'il ne soit pas sur le champ opératoire nous donne une grande latitude, poursuit Roxane Gestel, qui insiste sur la communication, s'il y a un conflit entre les bras du robot, c'est nous qui sommes aux premières loges pour dire stop et réajuster."

Roxane Gestel fait partie des infirmières de bloc qui ont été formées à manipuler le robot. - Tendance Ouest

La chirurgie robotique, dont le groupe hospitalier public n'a pas souhaité communiquer le montant de l'investissement, a déjà permis d'opérer un peu plus de 120 patients à l'hôpital Monod, depuis le mois de septembre.