En ce moment Anxiety DOECHII
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. "L'Iliade" d'Homère en 60 minutes top chrono !

Loisir. La Compagnie Bravache relève le défi de reconstituer cette grande fresque mythologique en un temps record, samedi 23 août à 17h à l'Aître Saint-Maclou à Rouen.

Publié le 22/08/2025 à 17h00 - Par Elodie Laval
Rouen. "L'Iliade" d'Homère en 60 minutes top chrono !
Spectacle participatif et ludique, "L'Iliade" de la Compagnie Bravache est déjà plébiscité par le public : un grand exutoire à expérimenter le 23 août ! - Thomas de Almeida

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Proposé gratuitement aux curieux dans le cadre de la programmation estivale de l'Aître Saint-Maclou à Rouen, le spectacle original L'Iliade, présenté dans le off de Vivacité il y a deux ans, a bien fait du chemin, enregistrant déjà 170 représentations. Faire revivre cette fresque mythologique grandiose écrite par Homère en 1h et 12 personnages, c'est le défi que se lance la Compagnie Bravache, très jeune compagnie d'Aquitaine. "Nous avons choisi l'Iliade, car ce mythe est collectif et universel, explique Ariane Pelluet, cofondatrice de la compagnie. Il est tellement populaire qu'il parle à toutes les générations et toutes les classes sociales, et comme il est le fruit de la tradition orale nous avions le désir de lui rendre sa place : celle de l'espace public." L'originalité de ce spectacle interprété en costume moderne et avec des accessoires modestes, c'est la participation constante du public : "Il est conçu comme une grande récréation, le public joue avec nous et interprète même 5 des rôles !"

Pratique. Samedi 23 août à 17h. Aître Saint-Maclou à Rouen, gratuit, accès libre dans la limite des places disponibles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. "L'Iliade" d'Homère en 60 minutes top chrono !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple