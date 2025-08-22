Rouen. "L'Iliade" d'Homère en 60 minutes top chrono !

Proposé gratuitement aux curieux dans le cadre de la programmation estivale de l'Aître Saint-Maclou à Rouen, le spectacle original L'Iliade, présenté dans le off de Vivacité il y a deux ans, a bien fait du chemin, enregistrant déjà 170 représentations. Faire revivre cette fresque mythologique grandiose écrite par Homère en 1h et 12 personnages, c'est le défi que se lance la Compagnie Bravache, très jeune compagnie d'Aquitaine. "Nous avons choisi l'Iliade, car ce mythe est collectif et universel, explique Ariane Pelluet, cofondatrice de la compagnie. Il est tellement populaire qu'il parle à toutes les générations et toutes les classes sociales, et comme il est le fruit de la tradition orale nous avions le désir de lui rendre sa place : celle de l'espace public." L'originalité de ce spectacle interprété en costume moderne et avec des accessoires modestes, c'est la participation constante du public : "Il est conçu comme une grande récréation, le public joue avec nous et interprète même 5 des rôles !"

Pratique. Samedi 23 août à 17h. Aître Saint-Maclou à Rouen, gratuit, accès libre dans la limite des places disponibles.