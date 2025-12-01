En ce moment Grace kelly MIKA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Le Normandy inauguré après 5 ans de travaux… et déjà plus de 55 spectacles au programme !

Culture. Alors que le théâtre Le Normandy est inauguré ce lundi 1er décembre, focus sur la programmation 2025-2026 : chanson, humour, théâtre… De grands noms et des révélations ont déjà pris rendez-vous au Havre.

Publié le 01/12/2025 à 17h42, mis à jour le 01/12/2025 à 17h43 - Par Célia Caradec
Le Havre. Le Normandy inauguré après 5 ans de travaux… et déjà plus de 55 spectacles au programme !
La façade art déco a retrouvé ses couleurs d'origine. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est la renaissance d'un lieu mythique, au Havre : Le Normandy est officiellement inauguré lundi 1er décembre. Il aura fallu cinq années de travaux pour rénover le théâtre art déco de la rue Aristide Briand, laissé à l'abandon après sa fermeture, en 1991. Grâce à la ténacité de Jessy Spahija, dont le père Korap avait racheté les murs avant sa mort, ce haut lieu du music-hall, où sont passés Charles Aznavour, Téléphone ou Motorhëad, a pu être réhabilité. Une aventure permise en partie grâce à un financement participatif.

Après le spectacle inaugural, le week-end dernier, la programmation 2025-2026 est déjà dense pour la salle, qui peut accueillir près de 800 spectateurs en configuration "assis" et 1 100 en configuration "debout". La semaine d'ouverture démarre fort, avec trois spectacles complets, dont celui du rappeur havrais Médine, samedi 6 décembre. Il fut d'ailleurs le seul artiste à s'être produit au Normandy pendant les années de fermeture, pour le tournage d'un clip, en 2017.

Joyce Jonathan, Catherine Ringer, Cali, Zaho…

Pour cette première saison Le Normandy est parvenu à convaincre des valeurs sûres de la chanson. "C'est presque complet pour Louis Chedid, vendredi 9 janvier", prévient Alexandre Siefridt, en charge de la programmation. Suivront, entre autres, Catherine Lara en trio vendredi 30 janvier, Joyce Jonathan vendredi 6 février, Catherine Ringer mercredi 11 février, Axel Bauer jeudi 26 février, Cali mercredi 4 mars, Zaho jeudi 12 mars, Charlélie Couture samedi 14 mars ou bien encore Sanseverino mardi 28 avril.

Les amateurs de musique pourront aussi profiter de plusieurs spectacles "tribute", c'est-à-dire de reprises en forme d'hommage, notamment autour d'Amy Winehouse, Edith Piaf, Abba, Jacques Brel, les Blues Brothers, Joe Dassin, Ray Charles ou John Lennon.

Elie Semoun, Anne Roumanoff, Roman Doduik…

Côté humour, des poids lourds seront présents : Pierre Richard vendredi 23 janvier, Olivier de Benoist dimanche 1er mars, Elie Semoun jeudi 26 mars, Anne Roumanoff vendredi 3 avril, Jean-Luc Lemoine jeudi 21 mai, Philippe Caverivière samedi 16 mai. La nouvelle génération d'humoristes est aussi représentée avec Roman Doduik, Antoine Donneaux, Louis Cattelat, Laurent Barat, Meryem Benoua ou encore Jérémy Charbonnel.

Elie Semoun fait partie des grands noms qui se produiront en 2026 au Normandy.Elie Semoun fait partie des grands noms qui se produiront en 2026 au Normandy. - Célia Caradec

Plusieurs troupes de théâtre sont aussi attendues, avec notamment sur scène Alex Goude, Séverine Ferrer, Franck Leboeuf, Booder, Didier Gustin, Jérôme Anthony, Philippe Chevalier, Paul Belmondo, Véronique Genest… La Joconde parle enfin, pièce écrite par Laurent Ruquier, originaire du Havre, est également au programme.

Pratique. Billetterie ouverte sur theatrelenormandy.com.

Galerie photos
Elie Semoun fait partie des grands noms qui se produiront en 2026 au Normandy. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Le Normandy inauguré après 5 ans de travaux… et déjà plus de 55 spectacles au programme !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple