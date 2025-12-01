Le Havre. Le Normandy inauguré après 5 ans de travaux… et déjà plus de 55 spectacles au programme !

C'est la renaissance d'un lieu mythique, au Havre : Le Normandy est officiellement inauguré lundi 1er décembre. Il aura fallu cinq années de travaux pour rénover le théâtre art déco de la rue Aristide Briand, laissé à l'abandon après sa fermeture, en 1991. Grâce à la ténacité de Jessy Spahija, dont le père Korap avait racheté les murs avant sa mort, ce haut lieu du music-hall, où sont passés Charles Aznavour, Téléphone ou Motorhëad, a pu être réhabilité. Une aventure permise en partie grâce à un financement participatif.

Après le spectacle inaugural, le week-end dernier, la programmation 2025-2026 est déjà dense pour la salle, qui peut accueillir près de 800 spectateurs en configuration "assis" et 1 100 en configuration "debout". La semaine d'ouverture démarre fort, avec trois spectacles complets, dont celui du rappeur havrais Médine, samedi 6 décembre. Il fut d'ailleurs le seul artiste à s'être produit au Normandy pendant les années de fermeture, pour le tournage d'un clip, en 2017.

Joyce Jonathan, Catherine Ringer, Cali, Zaho…

Pour cette première saison Le Normandy est parvenu à convaincre des valeurs sûres de la chanson. "C'est presque complet pour Louis Chedid, vendredi 9 janvier", prévient Alexandre Siefridt, en charge de la programmation. Suivront, entre autres, Catherine Lara en trio vendredi 30 janvier, Joyce Jonathan vendredi 6 février, Catherine Ringer mercredi 11 février, Axel Bauer jeudi 26 février, Cali mercredi 4 mars, Zaho jeudi 12 mars, Charlélie Couture samedi 14 mars ou bien encore Sanseverino mardi 28 avril.

Les amateurs de musique pourront aussi profiter de plusieurs spectacles "tribute", c'est-à-dire de reprises en forme d'hommage, notamment autour d'Amy Winehouse, Edith Piaf, Abba, Jacques Brel, les Blues Brothers, Joe Dassin, Ray Charles ou John Lennon.

Elie Semoun, Anne Roumanoff, Roman Doduik…

Côté humour, des poids lourds seront présents : Pierre Richard vendredi 23 janvier, Olivier de Benoist dimanche 1er mars, Elie Semoun jeudi 26 mars, Anne Roumanoff vendredi 3 avril, Jean-Luc Lemoine jeudi 21 mai, Philippe Caverivière samedi 16 mai. La nouvelle génération d'humoristes est aussi représentée avec Roman Doduik, Antoine Donneaux, Louis Cattelat, Laurent Barat, Meryem Benoua ou encore Jérémy Charbonnel.

Elie Semoun fait partie des grands noms qui se produiront en 2026 au Normandy. - Célia Caradec

Plusieurs troupes de théâtre sont aussi attendues, avec notamment sur scène Alex Goude, Séverine Ferrer, Franck Leboeuf, Booder, Didier Gustin, Jérôme Anthony, Philippe Chevalier, Paul Belmondo, Véronique Genest… La Joconde parle enfin, pièce écrite par Laurent Ruquier, originaire du Havre, est également au programme.

Pratique. Billetterie ouverte sur theatrelenormandy.com.