Patrimoine. Un Normand dans la liste des hommes les plus influents de toute l'histoire de l'humanité : qui et pourquoi ?

Dans l'ouvrage Who's Bigger ? Where Historical Figures Really Rank (2013), les chercheurs américains Steven Skiena et Charles B. Ward établissent un classement mondial des 100 personnalités les plus influentes de tous les temps. Une liste où figurent Jésus, Napoléon, Shakespeare, Albert Einstein ou encore Newton.

Dans ce top, Guillaume le Conquérant occupe la 70e place, confirmant son statut de personnage historique majeur. Mais pourquoi est-il considéré comme l'une des plus importantes figures de l'histoire mondiale ?

Guillaume le Conquérant : la conquête qui a changé l'Europe

L'année 1066 marque un tournant : après sa victoire à Hastings, Guillaume renverse la noblesse anglo-saxonne et transforme radicalement l'Angleterre.

Il implante un système féodal remanié, redistribue les terres à ses alliés normands, impose de nouveaux codes politiques et introduit une administration plus centralisée, posant les bases d'un royaume puissant et unifié.

Une révolution linguistique, culturelle et sociale durable

Avec l'arrivée des élites franco-normandes, le français normand devient la langue de la cour et de l'administration. Ce choc culturel, loin d'être anecdotique, influence directement la naissance de l'anglais moderne, encore imprégné de milliers de mots d'origine française.

Le règne de Guillaume s'accompagne aussi d'un vaste renouveau architectural :

construction de la Tour de Londres ,

, édification de nombreuses cathédrales,

diffusion du style roman normand,

utilisation massive de la pierre de Caen, devenue un emblème outre-Manche.

Un tournant géopolitique majeur en Europe occidentale

La conquête normande bouleverse l'équilibre des puissances en Europe.

En consolidant un royaume anglo-normand fort, Guillaume le conquérant affaiblit la monarchie capétienne et ouvre un cycle de rivalités franco-anglaises qui durera plusieurs siècles.

Son œuvre administrative, elle, laisse une trace durable : le fameux Domesday Book, un inventaire d'une précision unique pour l'époque, véritable ancêtre des outils modernes de gestion territoriale et fiscale.

Pourquoi Guillaume le Conquérant reste l'un des hommes les plus influents de l'humanité

Guillaume Le Conquérant n'a pas seulement changé l'Angleterre : il a contribué à façonner la carte politique, linguistique et culturelle de l'Europe, influençant des générations de souverains, de penseurs et de systèmes administratifs.

Son héritage traverse les siècles, ce qui justifie pleinement sa présence dans ce classement mondial aux côtés des plus grandes figures de l'humanité.