Histoire. Une série sur le Normand Guillaume le Conquérant avec une star de Game of Thrones

C'est une épopée bien connue en Normandie : la bataille d'Hastings, en 1066, qui vit s'affronter Guillaume le Conquérant et Harold pour la couronne d'Angleterre, sera bientôt adaptée en série télévisée, par les studios américains CBS et la chaîne britannique BBC.

Avec une star de Game of Thrones

C'est la star de Game Of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) qui interprétera le Normand, tandis que James Norton (Happy Valley, Guerre et Paix) campera son ennemi, le comte de Wessex.

Cette série, intitulée King and Conqueror (Roi et Conquérant), "est l'histoire d'un affrontement qui a défini l'avenir d'un pays – et d'un continent – ​​pendant mille ans, dont les racines remontent à des décennies et s'étendent à travers deux dynasties familiales interconnectées, luttant pour le pouvoir à travers deux pays et une mer déchaînée", indiquent les studios.

La série s'intéressera à la vie des deux hommes, leurs amours, leurs familles et bien entendu le jeu de pouvoir qui s'est joué, au XIe siècle.

A pic pour le millénaire

Cette annonce n'a pas échappé à Hervé Morin, présent à Londres jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre pour préparer le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. "Notre initiative va trouver un retentissement formidable", s'est réjoui le président de la Région Normandie.

La production de la série débutera en 2024. Elle sera diffusée par Paramount, hors du Royaume-Uni.