Télévision. Quelle célébrité normande va être incarnée par un acteur de "Game of Thrones" dans une future série épique ?

Dans King and Conqueror, les destins de Guillaume, duc de Normandie, et d'Harold, comte de Wessex, s'entrecroisent pour culminer dans la mythique bataille de Hastings en 1066. Une guerre de couronnes et de conquêtes qui a redéfini l'Europe.

Les premières images ont été dévoilées par la BBC. Les décors réalistes d'époque plongent immédiatement dans l'ambiance médiévale. On s'y croirait, entre brumes mystérieuses et panoramas sauvages. Cela promet d'être spectaculaire : les premières images dévoilées montrent James Norton et Nikolaj Coster-Waldau, impressionnants dans leurs armures d'époque, prêts à mener leurs troupes dans des combats épiques.

La Normandie : star à l'écran… ou presque

Pour le moment, aucune trace de la Normandie à l'écran : les principaux tournages de King and Conqueror ont été réalisés en Islande, dans des décors naturels spectaculaires. Et il faut dire que la bataille de Hastings, événement central de l'histoire, se déroule… à Hastings, en Angleterre. Même si Guillaume le Conquérant est l'un des héros de cette série, l'intrigue n'a finalement que peu de liens directs avec le territoire français.

Une série historique aux ambitions épiques

Avec James Norton dans le rôle de Harold de Wessex et Clémence Poésy en reine Mathilde, l'épouse de Guillaume, King and Conqueror promet une fresque historique digne de Game of Thrones. Les producteurs visent haut : tensions familiales, drames politiques et batailles épiques rythmeront cette série prévue pour 2025. James Norton, interrogé par Variety, a décrit le tournage en Islande comme "sale et chaotique – j'ai été couvert de boue pendant six mois".

Et la Normandie dans tout ça ?

Si la série n'explore pas directement les paysages normands, elle pourrait tout de même susciter un regain d'intérêt pour la région et son patrimoine. Guillaume le Conquérant, figure emblématique de la Normandie, s'apprête à conquérir les écrans et, qui sait, les cœurs des fans du monde entier.