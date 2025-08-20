En ce moment Autrement Julien LIEB
Football. En manque de joueurs avant la reprise, QRM muscle enfin son effectif

Sport. Quevilly Rouen Métropole a annoncé l'arrivée de plusieurs joueurs ces derniers jours après un début de saison difficile en raison d'un effectif incomplet. 

Publié le 20/08/2025 à 10h20 - Par Alexandre Leno
Yasser Baldé vient renforcer la défense de QRM. - Le Courrier Cauchois

Confronté au départ de quelques précieux cadres cet été et après un démarrage en demi-teinte de la saison 2025-2026, Quevilly Rouen Métropole (QRM) peut souffler désormais avec l'arrivée de nouvelles recrues à moins de deux semaines de la fin du mercato. Le club renforce son effectif en vue de la troisième journée de championnat avec l'arrivée de trois nouveaux joueurs.

De l'expérience et de la fraîcheur en attaque

D'abord sur le plan offensif, secteur en tension après le départ des principaux buteurs de la saison précédente, QRM vient de signer Achille Anani en provenance du Redstar. Un joueur d'expérience qui devrait trancher avec l'actuelle attaque qui s'appuie, faute de recrutement, sur les jeunes du centre de formation. L'attaquant ivoirien, passé également par Bourg-en-Bresse, compte près de 150 matchs disputés en National 1 et en Ligue 2 confondus.

Autre renfort en attaque, le jeune Kembo Diliwidi "pur produit de la formation lensoise", présente le club. Malgré ses 19 ans, le joueur a pu se confronter déjà au championnat National 1 avec Le Mans. Déjà renforcée avec l'arrivée début juillet de Yasser Baldé, la défense des Rouges et Jaunes s'étoffe avec la signature, lundi 18 août, de Yacine Gaya, Franco-Algérien de 20 ans formé à Angers.

Pas d'Ajaccio à Diochon

Après une défaite face à Paris 13 Atletico et un nul arraché à domicile face au SM Caen, QRM part affronter Villefranche-Beaujolais, vendredi 22 août, pour la troisième journée du championnat. Par ailleurs, le club confirme l'annulation du match face à Ajaccio à Diochon, vendredi 29 août, en raison de la rétrogradation du club corse après son dépôt de bilan, lundi 18 août. Le match retour prévu le 6 février est annulé aussi, tout comme les matchs d'Ajaccio face au FC Rouen. 

