Football. Une saison en demi-teinte : QRM/FCR, l'heure du bilan

1 partout pour le derby de la saison, égalité de points à l'issue de l'exercice et maintien assuré, les deux clubs de l'agglomération rouennaise ont un bilan quasi similaire. Respectivement 10e et 11e après la 32e et dernière journée de championnat, le FC Rouen (FCR) et Quevilly Rouen Métropole (QRM) ont accouché d'une saison certes irrégulière mais ont réussi à éviter la relégation dans un championnat très homogène. Un bilan en demi-teinte excusé par de nouveaux déboires cette année pour les deux formations.

Une année de transition pour le FCR

et des blessures pour QRM

Pour les Diables Rouges, il a d'abord fallu reconstruire le club, passé à deux doigts du dépôt de bilan l'an dernier. "On était dans une saison de transition après le rachat du club et forcément on savait que ça allait être compliqué", explique le capitaine de l'équipe Clément Bassin, plutôt satisfait de ce scénario. "Le milieu de tableau c'est largement notre place par rapport aux différentes prestations qu'on a pu faire." Miraculé l'année dernière au terme du feuilleton Charles Maarek qui a provoqué l'arrivée de Tarkan Ser aux manettes du club, le FC Rouen a dû retarder ses recrutements durant l'été et donc démarrer la saison en léger décalage jusqu'à l'annonce du départ du coach Maxime d'Ornano quelques mois plus tard face à l'absence de résultats du club. Ironie du sort : l'ancien coach des Diables Rouges a été officialisé entraîneur du SM Caen, relégué en National, et retrouvera donc le banc du stade Diochon l'an prochain, côté visiteur. Et alors que le club commençait à retrouver son rythme de croisière, le président Iwan Postel annonçait vouloir ranger sa "veste rouge" et quittait ses fonctions mi-mars laissant sa chaise au propriétaire du club Tarkan Ser. "On s'en sort plutôt bien", relativise le défenseur Clément Bassin qui termine avec 2 buts et 4 passes décisives cette saison. "Je suis satisfait sur un plan personnel mais j'aurais aimé que collectivement on finisse sur des places un peu plus honorables."

Chez QRM, le début de saison a été lui aussi chaotique. Relégué en National après 3 saisons passées en Ligue 2, le club a dû reconstruire presque tout l'effectif avec l'arrivée d'une quinzaine de nouveaux joueurs en plus d'un nouveau coach, David Carré en provenance d'Auxerre. QRM a été ensuite confronté à une série de blessures, parfois de longue durée (Thomas Njiké, Thomas Pionnier, Jason Tre, Kapo Sylva et son gardien Kayne Bonnevie). Le club s'est même fait peur avec la menace d'une relégation à la fin de la phase retour. David Carré, qui visait la première partie de tableau, a dû réviser ses objectifs. "Après notre défaite contre Châteauroux (mi-février) on s'est dit qu'on jouait le maintien, ce n'était pas manquer d'ambition, c'était faire un constat", justifie l'entraîneur malgré un parcours honorable en Coupe de France jusqu'aux 32e de finale. Après ce coup de frayeur à la suite de la réception de Châteauroux, le club est parvenu à enregistrer 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites. "Ce n'est pas un parcours brillant, reconnaît David Carré, mais ça nous permet de ne pas trembler à la fin de la saison." Pour Yassine Fortuné, auteur d'un but libérateur face à Villefranche à l'avant-dernière journée permettant à QRM d'assurer le maintien, l'irrégularité du club s'explique aussi par la dureté du championnat. "Tout le monde peut battre tout le monde et beaucoup de nos joueurs n'avaient pas encore joué dans ce championnat, pour nous ça a été une saison d'expérience."