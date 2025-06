Football. LA DNCG valide les comptes du FC Rouen qui peut poursuivre en National

Un an après la crise au FC Rouen et le départ de Charles Maarek, le club a pu valider ses comptes auprès de la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion. Dans un communiqué publié mardi 3 juin, le club confirme donc sa participation au championnat National pour la saison 2025-2026 avec encadrement de la masse salariale après "l'avis favorable" de la DNCG qui s'est réunie le jour même pour statuer sur la gestion financière de plusieurs clubs. "Cette étape franchie permet désormais de se tourner pleinement vers l'avenir et les objectifs sportifs de la saison à venir", poursuit le communiqué.

Après être passé à deux doigts du dépôt de bilan en juin 2024, le FC Rouen a dû gérer le départ du nouveau président Iwan Postel, le 17 mars 2025, soit moins d'un an après son arrivée à la suite du départ de Charles Maarek. Après cela, le FC Rouen a pu valider son maintien en National avec une honorable 10e place au classement à l'issue d'une saison marquée par la reconstruction du club entre nouvel effectif sportif, nouveau staff et assainissement des comptes.

Le club peut maintenant se concentrer sur son mercato estival. Le championnat National 2025-2026 doit débuter vendredi 8 août 2025.