Près de Granville. Un quinquagénaire devant la justice pour de nombreux appels malveillants envers les gendarmes

Le centre opérationnel de la gendarmerie reçoit les appels au 17 en zone rurale. Deux agents en poste au COG de la Manche à Saint-Lô lors de la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet ont reçu une vingtaine d'appels malveillants et outrageants. Au bout du fil, il y avait un homme, vraisemblablement alcoolisé. Une enquête a été ouverte et l'auteur des appels a été identifié. Il s'agit d'un homme de 49 ans habitant Hudimesnil près de Granville.

Des plants de cannabis découverts chez lui

Le quinquagénaire a été interpellé et a reconnu les faits en garde à vue. Lors de la perquisition de son domicile, les gendarmes ont découvert une quinzaine de pieds de cannabis, pour sa consommation personnelle selon eux. Le mis en cause a reçu une convocation devant la justice, lui qui était déjà défavorablement connu.

Les militaires rappellent que les appels malveillants et les outrages contre les personnes dépositaires de l'autorité publique "sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 15 000 euros d'amende".