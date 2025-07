Dieppe. Parkings, navettes gratuites… Tout savoir pour bien profiter du concert de Kendji Girac

Ses chansons respirent le soleil et l'été : Kendji Girac est attendu à Dieppe, mardi 29 juillet, pour un grand concert gratuit sur les pelouses du front de mer, à partir de 21h. L'occasion d'entonner tous les succès du chanteur, dont son dernier titre Un, dos, tres, sur l'air bien connu de Maria, l'inoubliable tube de Ricky Martin. L'événement, organisé par la municipalité et le casino de Dieppe, sera précédé, dès 19h, d'une prestation des finalistes du Dieppe Urban Challenge 2, un challenge de rap.

Des navettes gratuites

A cette occasion, l'accès au front de mer ne sera plus possible en voiture à partir de 17h et jusqu'à minuit. Les véhicules déjà stationnés dans le périmètre du front de mer auront la possibilité de ressortir uniquement par la rue de Sygogne, et seulement entre 17h et 19h.

Différents parkings gratuits sont mis en place. Des navettes gratuites sont prévues au niveau des parkings de l'hippodrome, du stade Dasnias et de la manufacture Alpine, avec des passages toutes les 30 à 45 minutes. Les navettes, assurées par Deep Mob et l'Agglomération Dieppe-Maritime, déposeront et reprendront le public à hauteur du pont Ango, à proximité de l'office de tourisme. Les derniers départs sont prévus à 23h30.

Et pour les PMR ?

Un parking dédié aux PMR est prévu boulevard Foch, à partir de la traverse Dollard-Ménard. Les automobilistes pourront y accéder sur présentation d'une carte d'invalidité, à l'entrée du quai Henri-IV. La carte sera également à présenter à l'agent de sécurité qui se situera au niveau de l'espace dédié aux PMR, devant la scène. Seul un accompagnateur par groupe est accepté dans la zone.

La carte des parkings et toutes les infos sur les navettes gratuites sont à retrouver sur la carte dédiée.

Pratique. Concert de Kendji Girac mardi 29 juillet, à 21h, sur les pelouses du front de mer de Dieppe. Gratuit. Première partie à 19h.