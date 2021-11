Le-Havre. Martin Solveig en concert au Havre le 29 septembre

Du 28 au 29 septembre 2018, la ville du Havre accueillera le Forum International des Villes et des Territoires Positifs au Volcan. Cet événement a pour but de mettre en lumière les expériences menées dans les villes du monde entier et de rassembler tous les acteurs engagés pour une transition positive et durable de ces territoires.

Le samedi 29 septembre, Martin Solveig, ambassadeur Positive Planet, participera a une conférence sur l'influence des territoires sur ses créations au Volcan de 12h30 à 13h. Il proposera ensuite un concert gratuit sur la plage du Havre à partir de 19h.

Toutes les informations et le programme complet de cet événement sont à retrouver sur le site internet de Positive Planet.

Le LH Forum se tiendra les 28 et 29 septembre prochain au Havre. - positiveplanet.ngo