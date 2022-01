Le Havre. Martin Solveig en concert gratuit au Havre

Comme en 2018, le DJ Martin Solveig clôturera le LH Forum par un concert gratuit au Havre (Seine-Maritime). Seule nouveauté de l'année, le concert se tiendra quai Southampton et non pas sur la plage. Le DJ sera accompagné par Kungs et Myd.

Plan de circulation pour le concert de Martin Solveig le 28 septembre 2019. - ville du Havre

Martin Solveig

Hey guys! Je jouerai pour la clôture du LH Forum ce samedi 28 septembre 🥳 on se voit là-bas ? #positiveplanet pic.twitter.com/JnXCjHjftt — Martin Solveig (@martinsolveig) September 23, 2019

Le DJ de 43 ans a une attache particulière avec la Normandie, lui qui a commencé sa carrière en mixant aux Planches de Deauville (Calvados). Il a par la suite beaucoup fréquenté les clubs parisiens comme Le Palace, l'Enfer (actuel Redlight), le Queen ou encore Les Bains Douches. Pour l'anecdote, Martin Solveig a chanté, enfant, pour les Petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly.

Kungs

Kungs est un jeune DJ de 22 ans originaire de Toulon. Il s'est fait connaître en 2016 avec le remix d'un titre du groupe australien Cookin'on 3 Burners, The Girl. Il a depuis enchaîné les prestations dans les plus grands festivals du monde, notamment aux États-Unis.

Myd

How was my summer ? pic.twitter.com/SCAfKKoWwT — Myd (@MydSound) September 5, 2019

Le musicien de 32 ans est producteur de house music. Il a dernièrement composé plusieurs tubes de rap français et a reçu son premier double disque de platine pour avoir produit le rappeur SCH avec DJ Kore.

Concert gratuit de Martin Solveig - Quai Southampton au Havre - samedi 28 septembre 2019, à partir de 19 heures.